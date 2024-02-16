"Связана ли серия с отдыхом в Дубае? Нет, просто, думаю, пошла игра, шайба начала залетать в ворота. Моменты такие же, какие были и в предыдущих играх, но появилось везение. Конечно же, и отдохнул, перезагрузился", - сказал Овечкин.