Голевая серия российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина связана с везением и отдыхом во время Матча звезд НХЛ. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал Овечкин.
Овечкин забрасывает в каждой игре после Матча звезд НХЛ, который прошел 2-3 февраля. 5 января Овечкин сообщил, что хочет пропустить мероприятие для подготовки ко второй части регулярного чемпионата. После Матча звезд Овечкин забросил в пяти играх подряд, голевая серия нападающего достигла шести игр.
"Связана ли серия с отдыхом в Дубае? Нет, просто, думаю, пошла игра, шайба начала залетать в ворота. Моменты такие же, какие были и в предыдущих играх, но появилось везение. Конечно же, и отдохнул, перезагрузился", - сказал Овечкин.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 49 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 23 голевые передачи. 38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов лиги за всю историю. Он забросил 836 шайб, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894).