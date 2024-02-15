Капризов достиг отметки в 50 очков за сезон

Результативное действие российского форварда Кирилла Капризова помогло «Миннесоте» обыграть «Аризону» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

© Матч ТВ

В первом периоде россиянин выступил одним из ассистентов Йоэля Эрикссона Эка, открывшего счет. Таким образом, на счету Капризова в этом сезоне стало 50 (20+30) набранных очков за 46 проведенных матчей.

Впоследствии у «Уайлд» также забили Йонас Бродин и Мэттью Болди, «Аризона» ответила шайбой Логана Кули.

Для «Миннесоты» победа стала четвертой кряду, команда занимает 11 е место в Западной конференции с 55 очками в активе. «Аризона» проиграла седьмой матч кряду и идет 13 й (50 очков) на Западе.

В другом матче игрового дня «Питтсбург» дома уступил «Флориде» (2:5). Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин закончил встречу с двумя штрафными минутами и показателем полезности «-1», голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков.

Еще в одном матче «Виннипег» с минимальным счетом переиграл «Сан Хосе» (1:0) благодаря голу Моргана Бэррона.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Кули, 45:21. — Эрикссон Эк, 14:01 (бол.). Бродин, 39:39. Болди, 51:04.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

Голы: Гюнцел, 35:24. Людвиг, 46:07. — Ткачук, 24:28. Гаджович, 25:02. Экблад, 28:27 (бол.). Лунделл, 33:02, 45:35.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)