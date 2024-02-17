"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче НХЛ, Капризов набрал 50-е очко в сезоне

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей и набрал 50-е очко в сезоне. На счету игрока 20 заброшенных шайб и 30 голевых передач в 46 играх.

"Миннесота" занимает шестое место в Центральном дивизионе с 55 очками после 52 игр. "Аризона" идет седьмой и отстает от "Миннесоты" на 5 очков, команда провела 52 встречи. В следующем матче "Миннесота" примет" Баффало" 17 февраля, "Аризона" в этот же день на своем льду сыграет с "Каролиной".