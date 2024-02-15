Экс-игроки молодежной сборной России потребовали у ИИХФ возвращения на ЧМ

«Мы не понимаем, что происходит с мировым хоккеем: наша команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира», — заявили спортсмены, напомнив, что в 2022-м турнир не был доигран из-за коронавируса, в 2023-м и 2024-м их не допустили из-за проблем с безопасностью. Они назвали письмо криком души. Матч ТВ