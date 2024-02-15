Экс-игроки молодежной сборной России потребовали у ИИХФ возвращения на ЧМ

Игроки молодежной сборной России по хоккею обратились в Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за отстранения команды от турниров. Lenta.ru
«Мы не понимаем, что происходит с мировым хоккеем: наша команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира», — заявили спортсмены, напомнив, что в 2022-м турнир не был доигран из-за коронавируса, в 2023-м и 2024-м их не допустили из-за проблем с безопасностью. Они назвали письмо криком души. Матч ТВ
«Мы справимся с любыми трудностями и все равно станем профессионалами, несмотря на любое ваше решение. Но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы», — подчеркнули хоккеисты. Sports.ru