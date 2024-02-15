Президент IIHF ответил на обращение российских хоккеистов

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на обращение хоккеистов молодежной сборной России , указавших на двойные стандарты в отношении россиян и израильских спортсменов, а также призвавших вернуть российской команде право выступить на молодежном чемпионате мира – 2025. Газета.Ru

Тардиф призвал Россию соблюдать правила для возвращения на турниры и напомнил, что по ряду случаев между IIHF и российской стороной идут дисциплинарные расследования. Lenta.ru

"Все опять упирается в безопасность, и какие то моменты находятся за пределами возможностей ИИХФ. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между ИИХФ и российской стороной", - отметил Тардиф. Российская газета