НХЛ назвали очень тупой лигой

"Это другая лига. Я должен быть очень осторожным, говоря это. Это теперь очень тупая лига. Это так. Молодым спортсменам иногда нужно ждать своей очереди и зарабатывать уважение постепенно, и не хотеть всего прямо сейчас - это касается и времени на льду, и контрактов. Что бы это ни было, иногда лучше дождаться своей очереди", - заявил Торторелла.