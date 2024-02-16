НХЛ назвали очень тупой лигой

Главный тренер "Филадельфии Флайерз" Джон Торторелла в интервью Sportsnet раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и молодых игроков, выступающих в ней, за то, что в последнее время сильно изменился культурный код.
По его словам, современные хоккеисты не заслуживают уважения по умолчанию, а должны проявить терпение и характер, чтобы его заработать.
"Это другая лига. Я должен быть очень осторожным, говоря это. Это теперь очень тупая лига. Это так. Молодым спортсменам иногда нужно ждать своей очереди и зарабатывать уважение постепенно, и не хотеть всего прямо сейчас - это касается и времени на льду, и контрактов. Что бы это ни было, иногда лучше дождаться своей очереди", - заявил Торторелла.
После 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в активе "летчиков" 65 очков. На данный момент "Филадельфия" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции лиги.