«Флорида», «Айлендерс» и «Колорадо» проявляют интерес к Владимиру Тарасенко

32-летний российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко привлёк внимание сразу нескольких клубов НХЛ, сообщает Puck Empire в одной из социальных сетей со ссылкой на информацию журналиста The Fourth Period Давида Паньотты.

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В число команд, которые обратились к «Оттаве» по поводу возможного обмена Тарасенко называются такие клубы, как «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Ранее сообщалось, что предметный интерес к игроку проявлял и «Эдмонтон Ойлерз».