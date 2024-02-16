Гашек отреагировал на обращение игроков молодежной сборной России к IIHF

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек высказался о письме игроков молодежной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF). RT на русском
«Игроки молодежной сборной России по хоккею написали в адрес ИИХФ письмо с вопросом, почему они не могут участвовать в международных соревнованиях. Я надеюсь, что ИИХФ даст им и всем любителям хоккея четкое объяснение», — гласит публикация Гашека в социальной сети Х. Чемпионат.com
Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на письмо и заявил, что россияне должны соблюдать правила, сославшись на конфликт между Международной федерацией хоккея и ЦСКА, в котором голкипер армейцев Иван Федотов нарушил наложенную дисквалификацию. Sports.ru