«Куньлунь» не лишал своих хоккеистов гражданства Китая

Информация о лишении ряда игроков клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» китайского гражданства не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе пекинской команды. Там отметили, что не знают, кто распространил этот слух.

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Информация не соответствует действительности, ее источник клубу неизвестен, — сказали в представительстве клуба.

Ранее «Спорт-Экспресс» писал, что паспорта более 10 игроков «Куньлуня» были признаны недействительными и аннулированы. Эта мера была принята в отношении спортсменов, которые родились не в Китае, а получили гражданство после перехода в пекинский клуб. Отмечалось, что они отказались приехать в сборную КНР для участия в олимпийской квалификации, в итоге команда страны проиграла и не прошла дальше.

Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. В пресс-службе организации заявили, что решение было принято по соображениям безопасности.