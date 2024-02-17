Тренер клуба НХЛ назвал лигу тупой
Главный тренер «Филадельфии Флайерс» Джон Торторелла раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит Sportsnet.
Торторелла назвал лигу тупой. «В лиге много классных хоккеистов, мастеровитых и быстрых. Но психология и понимание того, что значит быть профессионалом, — с этим есть проблемы. Как и с уважением к НХЛ», — заявил он.
Тренер отметил, что осознает сильные изменения игры, но, по его мнению, основы не должны утрачиваться. «Это меня сейчас немного беспокоит касательно молодых спортсменов», — добавил он, подчеркнув, что игроки должны не забывать проявлять уважение и на льду, и в раздевалке.
«Филадельфию» 65-летний специалист возглавляет с 2022-го года. Также Торторелла работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс».