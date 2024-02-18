«Автомобилист» обыграл «Сочи» благодаря голу Хрипунова в концовке матча

«Автомобилист» на своем льду одержал победу над «Сочи» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© ХК «Автомобилист»

В середине второго периода гости открыли счет после броска Матвея Мичкова, однако уже через 33 секунды Стефан Да Коста восстановил равенство.

Победной для «Автомобилиста» стал гол Степана Хрипунова за 2,5 минуты до окончания основного времени.

С 78 очками екатеринбуржцы располагаются на 5 м месте в таблице Восточной конференции, на данный момент команда в плей офф выходит на «Ак Барс».

«Сочи», ранее уже потерявший шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина, идет 9 м на Западе с 51 очком в активе.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «ХК Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)