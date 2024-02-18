В Омске подняли стяг с именем легендарного игрока «Авангарда» Николая Мариненко

Мариненко установил клубный рекорд результативности «Авангарда» сезоне-1984/1985. 22-летний форвард за сезон забросил 58, установив клубный рекорд результативности, который до сих пор не побит. За восемь сезонов в Омске по итогам трёх чемпионатов Мариненко становился лучшим снайпером команды, а в четырёх — лучшим бомбардиром. В 1996 году нападающий вместе с «Авангардом» завоевал первую медаль в истории клуба. Мариненко занимает третье место в списке снайперов «Авангарда» за всю историю клуба (231 шайба).