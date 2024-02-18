Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с 14-летним болельщиком «Кэпиталз», находящимся в стадии ремиссии от рака, перед гостевым матчем с «Монреалем» (4:3).

Мальчик проживает в Монреале, но является болельщиком «Вашингтона». Юному фанату подарили клюшку с автографом Овечкина и разрешили зачитать стартовый состав «Кэпиталз» в раздевалке перед матчем с «Монреалем».

В прошедшем матче Овечкин отметился результативной передачей и продлил свою серию с набранными очками до восьми матчей. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 14 голов и 24 результативные передачи.