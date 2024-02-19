Шайбу Панарина в матче с "Айлендерс" переписали на Трочека

Заброшенную шайбу российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс" переписали на его одноклубника Винсента Трочека. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Изначально было зафиксировано, что на 26-й минуте поединка Панарин оформил гол, однако при видеоповторе стало понятно, что последним шайбы, которая залетела в ворота, коснулся именно Трочек. Поэтому гол был переписан на него, а российский хоккеист стал автором результативной передачи. Таким образом, в 55 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Панарин набрал 72 (31+41) очка.
Панарин выcтупает в НХЛ c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c "Рейнджерc" cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. В матче "Нью-Йорк Айлендерс" и "Нью-Йорк Рейнджерс", который проходит на стадионе "Метлайф-стэдиум", идет третий период. Пока "Айлендерс" впереди с результатом 5:3, пятую шайбу лидирующей команды забросил российский защитник Александр Романов.