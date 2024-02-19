Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий Артемий Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

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Форвард в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 32-ю шайбу за сезон, тем самым повторив личный рекорд по голам в регулярном чемпионате, установленный в сезоне 2019/20.

Напомним, Панарин в матче с «Айлендерс» забил гол в овертайме и принёс волевую победу своей команде. В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 32 гола и 42 результативные передачи.