Нападающий «Рейнджерс» рассказал, какую черту недооценивают в игре Панарина

«Да, все знают, что он выдающийся хоккеист. Но люди недооценивают то, насколько усердно он работает и насколько он настойчив и неуступчив на площадке. Он выигрывает очень много борьбы за шайбу. При росте в 180 см и весе в 77 кг он упорно сражается на площадке. Яркий пример этого он показал, забив победный гол в овертайме», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.