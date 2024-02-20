Шесть очков Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Ванкувер"

Встреча состоялась в Сент-Поле на арене "Эксел Энерджи-центр" в присутствии 19 024 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 10:7. В составе победителей хет-трики оформили российский нападающий Кирилл Капризов и 27-летний шведский форвард Йоэль Эрикссон. 26-летний Капризов, помимо трех шайб, отметился тремя голевыми передачами. Еще по шайбе забросили 22-летний американец Мэттью Болди, 36-летний норвежец Матс Цуккарелло , 22-летний австриец Марко Росси и 30-летний швед Юнас Бродин .

У проигравшей команды трижды отличился 30-летний американец Джей Ти Миллер. Еще по голу на свой счет записали 34-летний американец Иэн Кол, 25-летний швед Элиас Петтерссон, 28-летний россиянин Никита Задоров и 26-летний американец Брок Безер. После этой победы "Миннесота" набрала 58 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. "Ванкувер" с активом 80 очков продолжает лидировать в таблице Запада.