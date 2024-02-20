«Миннесота» установила клубный рекорд по количеству голов в матче

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 10:7.

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Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Миннесота Уайлд» установила клубный рекорд по количеству голов в матче. Ранее «дикарям» удавалось забросить максимум восемь шайб в семи различных сезонах лиги.

Напомним, в составе победителей по хет-трику оформили российский нападающий Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. Капризов впервые набрал шесть очков в одном матче Национальной хоккейной лиги.