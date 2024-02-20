Фетисов заявил, что Ковальчук советовался с ним перед возвращением в «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что в конце прошлого года обсуждал с Ильей Ковальчуком его возможное возвращение в большой спорт, а также назвал форварда символом российского хоккея последних десятилетий.

© ХК «Спартак»

В декабре прошлого года было объявлено о возвращении Ковальчука в «Спартак», где он начинал профессиональную карьеру. 40 летний нападающий подписал контракт до конца сезона. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей в составе московского клуба, набрав в них 8 (4+4) очков при показателе полезности «-7».

— Как оцените решение Ильи вернуться и его действия в матчах за московский «Спартак»?

— Илья советовался со мной. Мы с ним дружим и до его возвращения катались, играли вместе. Ковальчук — символ нашего хоккея последних десятилетий.

В молодом возрасте я с радостью взял его на Олимпиаду 2002 года. Он вернул нам звание чемпионов мира, забив символический гол в овертайме в Канаде. Что интересно, он подскочил тогда к камерам и сказал: «Это для тебя, Россия». Человек, который не живет интересами страны, произнести такие слова в критический момент просто не может. На примере Ильи мы можем воспитывать не только поколение юных хоккеистов, но и всех спортсменов. Богатый парень, который долгое время играет за пределами страны, вдруг получает шанс сыграть за сборную, забивает победный гол и произносит такие слова — чем это не воспитательный момент?