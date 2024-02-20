«Торпедо» в своем 1000-м матче сыграет в форме дебютного сезона в КХЛ

Сегодня, 20 февраля, в Москве пройдёт матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» примет нижегородское «Торпедо». Игра начнётся в 19:30 мск.

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Для клуба из Нижнего Новгорода эта игра станет 1000-й в рамках Континентальной хоккейной лиги. По этому случаю «Торпедо» сыграет в форме сезона-2008/2009 — дебютного для нижегородского клуба в КХЛ.

«Торпедо» с 74 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. После встречи со «Спартаком» подопечные Игоря Ларионова проведут последние две игры регулярки дома с ЦСКА и «Ладой» 24 и 26 февраля соответственно.