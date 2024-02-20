СКА не забил ни одного гола за матч впервые с октября
СКА не забил ни одного гола за игру впервые с октября.
Команда Романа Ротенберга потерпела поражение от «Северстали» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 0:3.
Петербуржцы не забросили ни одной шайбы за матч в третий раз в этом сезоне – ранее они всухую проиграли «Спартаку» 12 сентября (0:3) и «Нефтехимику» 21 октября (0:2).
СКА занимает первое место в турнирной таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 93 очка после 66 игр. 23 февраля петербуржцы сыграют с минским «Динамо».
СКА не забил ни одного гола за матч впервые с октября
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