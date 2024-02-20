СКА не забил ни одного гола за матч впервые с октября

СКА не забил ни одного гола за игру впервые с октября.

Петербуржцы не забросили ни одной шайбы за матч в третий раз в этом сезоне – ранее они всухую проиграли «Спартаку» 12 сентября (0:3) и «Нефтехимику» 21 октября (0:2).