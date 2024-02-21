Овечкин вышел на третье место в истории по голам в домашних матчах НХЛ
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству голов в домашних матчах.
Накануне форвард отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Джерси» (6:2). Овечкин довел свой лицевой счет до 412 шайб на домашней арене и обошел по этому показателю Яромира Ягра (411).
Больше в НХЛ на своем льду забивали только Горди Хоу (449) и Уэйн Гретцки (492).
На счету Овечкина — 838 голов в матчах регулярного сезона НХЛ. Рекордсменом по данному показателю является Гретцки, который за свою карьеру забил 894 раза.
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