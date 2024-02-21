Овечкин вышел на третье место в истории по голам в домашних матчах НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству голов в домашних матчах.

Накануне форвард отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Джерси» (6:2). Овечкин довел свой лицевой счет до 412 шайб на домашней арене и обошел по этому показателю Яромира Ягра (411).

Больше в НХЛ на своем льду забивали только Горди Хоу (449) и Уэйн Гретцки (492).