Российский хоккеист признан лучшим крайним нападающим НХЛ

«В 2021 году Кучеров был третьим в рейтинге. В минувшем сезоне он стал вторым. Теперь звезда «Тампы» попадает на вершину хит-парада во время очередной кампании, достойной MVP. У девяти из десяти опрошенных нами хоккеистов он был на первом месте в опросе. Один нападающий Западной конференции поставил его на второе место», — говорится в статье.