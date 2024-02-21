Российский хоккеист признан лучшим крайним нападающим НХЛ

Игрок "Тампы" Кучеров стал лучшим крайним нападающим НХЛ по версии ESPN
Североамериканский портал ESPN провел опрос среди игроков и руководителей клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и составил топ-10 лучших крайних нападающих текущего сезона.
Хоккеистам назначались очки от места в рейтинге: №1 получал 10 баллов, №2 — девять и так далее. Лидером рейтинга стал российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
«В 2021 году Кучеров был третьим в рейтинге. В минувшем сезоне он стал вторым. Теперь звезда «Тампы» попадает на вершину хит-парада во время очередной кампании, достойной MVP. У девяти из десяти опрошенных нами хоккеистов он был на первом месте в опросе. Один нападающий Западной конференции поставил его на второе место», — говорится в статье.
В текущем сезоне Кучеров провел 56 матчей, в которых забросил 36 шайб и сделал 58 результативных передач. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.
Третье место в рейтинге ESPN занимает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Еще один россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» находится на шестой строчке.