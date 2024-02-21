Овечкин набрал очки в девяти матчах подряд впервые с 2019 года

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

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Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Таким образом, 38-летний форвард продлил свою серию с набранными очками до девяти матчей. В этих встречах Александр набрал 13 (8+5) очков. Как сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз», Овечкин отличился в девяти матчах подряд впервые с октября 2019 года. Тогда нападающий также набрал 13 очков, забросив восемь шайб и отдав пять результативных передач.

Напомним, рекордная серия Овечкина составляет 14 матчей в сезоне-2018/2019. С середины ноября до середины декабря форвард записал на свой счёт 23 (17+6) результативных балла.

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 16 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 51 матче.