Чемпион ОИ не считает Овечкина самым влиятельным спортсменом России

«Не считаю Овечкина самым влиятельным в России. Уверен, в каждом виде спорта есть свои влиятельные представители самого высокого уровня. В хоккее — Овечкин. В лыжах самый влиятельный — Большунов. В фигурном катании — ряд талантливых спортсменов, в том числе и Валиева, которая попала в не очень хорошее дело. В спортивной гимнастике самые влиятельные — Немов, Хоркина», — сказал Легков.