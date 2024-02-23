Стали известны даты матчей СКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2024

В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

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Таким образом, СКА гарантировал себе место в топ-2 Западной конференции. 1 и 3 марта на «СКА Арене» пройдут первые матчи плей-офф. 5 и 7 марта СКА сыграет на выезде. Если понадобится, пятый матч состоится в Петербурге 9 марта, шестой – на арене соперника 11 марта, седьмой – вновь на «СКА Арене» 13 марта. Среди возможных соперников петербуржцев — «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо».