Капризов забил эффектный гол в ворота «Сиэтла» после сольного прохода со своей половины

В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Миннесоту Уайлд».

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На данный момент идёт второй период, счёт 5:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к этой минуте дублем и результативной передачей. Вторая шайба россиянина в этой встрече в ворота Джоуи Даккорда оказалась весьма эффектной после сольного прохода со своей половины льда.