Капризов забил эффектный гол в ворота «Сиэтла» после сольного прохода со своей половины
В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Миннесоту Уайлд».
На данный момент идёт второй период, счёт 5:1 в пользу гостей.
Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к этой минуте дублем и результативной передачей. Вторая шайба россиянина в этой встрече в ворота Джоуи Даккорда оказалась весьма эффектной после сольного прохода со своей половины льда.
Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего Капризова, с учётом этого матча, 63 (26+37) очка в 51 игре.
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