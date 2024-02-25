Ассоциация игроков НХЛ поздравила Овечкина с 1400‑м матчем

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) поздравила нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который достиг отметки в 1400 матчей в регулярных чемпионатах.

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Овечкин в субботу принял участие в выездной игре с «Флоридой», в которой столичная команда потерпела поражение в овертайме — 2:3. 38 летний россиянин баллов за результативность не заработал.

— 1400 матчей, и их количество продолжает увеличиваться. Поздравляем Овечкина с этим потрясающим достижением, — говорится в заявлении NHLPA.