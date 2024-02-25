Ассоциация игроков НХЛ поздравила Овечкина с 1400‑м матчем
Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) поздравила нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который достиг отметки в 1400 матчей в регулярных чемпионатах.
Овечкин в субботу принял участие в выездной игре с «Флоридой», в которой столичная команда потерпела поражение в овертайме — 2:3. 38 летний россиянин баллов за результативность не заработал.
— 1400 матчей, и их количество продолжает увеличиваться. Поздравляем Овечкина с этим потрясающим достижением, — говорится в заявлении NHLPA.
Овечкин стал 41 м в истории НХЛ и вторым действующим игроком лиги с 1400 играми в «регулярках». В текущем сезоне 38 летний форвард сыграл 53 матча и набрал 42 очка (16 шайб + 26 голевых передач).