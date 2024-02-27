Нападающий «Вашингтона» повторил достижение Овечкина в текущем сезоне

Форвард «Вашингтона» Манта повторил достижение Овечкина в текущем сезоне
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта во встрече с «Оттава Сенаторз» отметился двумя результативными передачами.
Как сообщает пресс-служба «столичных», 29-летний форвард повторил достижение текущего сезона капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству матчей с двумя и более очками. Теперь таких встреч у хоккеистов по девять.
Всего в сезоне-2023/2024 на счету Манты 53 игры, в которых игрок набрал 31 (18+13) результативных баллов.
Напомним, сегодня, 27 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 6:3 (4:2, 2:1, 0:0). После 57 матчей «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции с 63 очками.