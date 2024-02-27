Нападающий «Вашингтона» повторил достижение Овечкина в текущем сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта во встрече с «Оттава Сенаторз» отметился двумя результативными передачами.

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Как сообщает пресс-служба «столичных», 29-летний форвард повторил достижение текущего сезона капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству матчей с двумя и более очками. Теперь таких встреч у хоккеистов по девять.

Всего в сезоне-2023/2024 на счету Манты 53 игры, в которых игрок набрал 31 (18+13) результативных баллов.