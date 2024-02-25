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«Автомобилист» обыграл «Локомотив» и встретится с «Ак Барсом» в плей‑офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» победил ярославский «Локомотив» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Сергей Широков и Владимир Кузнецов. «Автомобилист» (82 очка) завершил регулярный чемпионат на пятой строчке таблицы Восточной конференции.

«Автомобилист» обыграл «Локомотив» и встретится с «Ак Барсом» в плей‑офф КХЛ
© РИА Новости

Команда начнет плей офф КХЛ серией против казанского «Ак Барса» (82), который гарантировал себе четвертую позицию. «Локомотив» (93) идет третьим на Западе. Еще одну пару в первом раунде Кубка Гагарина составили уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Плей офф КХЛ стартует 29 февраля.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах группы «Матч», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Широков, 35:38. Кузнецов, 48:51.

Хоккей
Владимир Кузнецов
Сергей Широков
ХК Трактор
Салават Юлаев
Фонбет