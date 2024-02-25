«Автомобилист» обыграл «Локомотив» и встретится с «Ак Барсом» в плей‑офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» победил ярославский «Локомотив» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Сергей Широков и Владимир Кузнецов. «Автомобилист» (82 очка) завершил регулярный чемпионат на пятой строчке таблицы Восточной конференции.
Команда начнет плей офф КХЛ серией против казанского «Ак Барса» (82), который гарантировал себе четвертую позицию. «Локомотив» (93) идет третьим на Западе. Еще одну пару в первом раунде Кубка Гагарина составили уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Плей офф КХЛ стартует 29 февраля.
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах группы «Матч», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Широков, 35:38. Кузнецов, 48:51.