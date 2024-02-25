Кучеров первым достиг отметки в 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче с "Нью-Джерси". На счету российского нападающего стало 37 заброшенных шайб и 63 результативных паса.

Кучерову 30 лет, он был выбран "Тампой" на драфте 2011 года под 58-м номером. В составе команды россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В сезоне-2018/19 нападающий набрал 128 (41+87) очков и установил рекорд результативности для российских игроков в одном сезоне НХЛ.