Нападающий "Тампы" Кучеров оторвался на шесть очков в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров продолжает удерживать лидерство в гонке бомбардиров текущего сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" Кучеров набрал четыре очка (гол + три результативные передачи).

Теперь на счету Кучерова 102 очка (38 шайб и 64 передачи) в 59 играх. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги, кто преодолел отметку в сто очков.

Кучеров увеличил преимущество над форвардом "Колорадо" Нэйтаном Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ. На счету располагающегося на втором месте канадца 96 (34+62) очков в 59 играх.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку ("Бостон Брюинз", 113 очков), Леону Драйзайтлю ("Эдмонтон Ойлерз", 129 очков) и Коннору Макдэвиду ("Эдмонтон Ойлерз", 153 очка). Матч завершился победой "Лайтнинг" над "Дэвилз" со счетом 4:1.