ЦСКА избежал встречи со СКА в первом раунде Кубка Гагарина

По итогам сезона, в котором каждая команда провела по 68 матчей, стали известны четвертьфинальные пары Восточной и Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. На Западе в первом раунде московское «Динамо» встретится с одноклубниками из Минска, петербургский СКА сыграет против нижегородского «Торпедо», ярославский «Локомотив» сойдется с московским ЦСКА, а столичный «Спартак» разыграет место в следующей стадии с череповецкой «Северсталью».