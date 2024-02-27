Тренер "Колорадо Эвеланш" рассказал, сколько игр пропустит Ничушкин

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар заявил, что российский форвард Валерий Ничушкин пропустит минимум три ближайшие встречи команды после того, как игрок завершил участие в Программе помощи НХЛ. Об этом сообщает Colorado Hockey Now.

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Отметим, что ближайшие матчи «лавины» проведут с «Даллас Старз» (дома, 28 февраля), «Чикаго Блэкхоукс» (в гостях, 1 марта) и с «Нэшвилл Предаторз» (в гостях, 3 марта). Таким образом, у Ничушкина будет около недели подготовки для возвращения на лёд.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.