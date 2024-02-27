Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин накричал на судью во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Оттавой Сенаторз".

Инцидент произошел в концовке первого периода. В одном из эпизодов лайнсмен помешал россиянину получить шайбу, за что Овечкин наорал на него.

Встреча завершилась победой "столичных" со счетом 6:3, однако Овечкин закончил матч с показателем полезности "-3". Таким образом, российский хоккеист не может набрать результативные баллы уже во второй игре Национальной хоккейной лиги подряд.

25 февраля в матче регулярного чемпионата между "Вашингтоном" и "Флоридой Пантерз" Овечкин не сумел отличиться и прервал свою 10-матчевую результативную серию. В этих матчах он оформил 8+6. В текущем сезоне он провел в Национальной хоккейной лиге 53 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.