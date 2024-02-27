Набор хоккейных карточек продан в Канаде за $3,1 млн

Напомним, ранее стало известно, что семья из Саскачевана обнаружила в подвале дома коробку с неоткрытыми хоккейными карточками. Коробка наполнена тысячами неоткрытых фирменных карточек, все из 1979 года — года новичка Уэйна Гретцки. По расчётам, в коробках может быть от 25 до 27 карточек Гретцки. Даже одна карточка в идеальном состоянии может быть продана более чем за $3 млн.