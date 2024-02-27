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Набор неоткрытых хоккейных карточек продан в Канаде за $ 3,1 млн

Набор хоккейных карточек, в котором могут содержаться неоткрытые карточки новичка нападающего Уэйна Гретцки, продали в Канаде за $3,1 млн, сообщает CBC.

Набор хоккейных карточек продан в Канаде за $3,1 млн
© Чемпионат.com

Напомним, ранее стало известно, что семья из Саскачевана обнаружила в подвале дома коробку с неоткрытыми хоккейными карточками. Коробка наполнена тысячами неоткрытых фирменных карточек, все из 1979 года — года новичка Уэйна Гретцки. По расчётам, в коробках может быть от 25 до 27 карточек Гретцки. Даже одна карточка в идеальном состоянии может быть продана более чем за $3 млн.

Сообщается, что аукцион завершился с окончательной ценой в $3,1 млн.

Джейсон Саймондс, специалист по спортивным карточкам на аукционе, заявил, что семья была на седьмом небе от счастья от продажи.

«Я переписывался с ними вечером. Мы не ложились спать примерно до часу ночи, пока не закончились торги», — сказал Саймондс.

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