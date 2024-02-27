Роман Ротенберг: на тренировку СКА пришло 15 тысяч человек

«Мы установили рекорд, такого не было никогда. На нашу тренировку пришло больше болельщиков, чем обычно вмещает «Ледовый» или чем ходят на игры в других городах. Мы это ценим.

Мы получили 15 тысяч заявок [от болельщиков на посещение открытой тренировки]. Мы максималисты, была задача собрать 22 тысячи. Мне сказали, около 15 тысяч пришло сегодня. Надо еще проверить, но в любом случае, это больше, чем вмещает «Ледовый» или чем ходят на официальные игры в других городах. В будний день столько людей приехало, столько улыбок. Лучшей эмоциональной подпитки не придумать.