Кучеров первым пробил 100 очков в сезоне НХЛ

Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, опережая Нэтана Маккиннона на 6 очков. Букмекеры сделали россиянина первым фаворитом на «Арт Росс Трофи» за 1.50, хотя еще в начале февраля лидером с таким же коэффициентом был канадский форвард «Колорадо».