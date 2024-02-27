Кучеров первым пробил 100 очков в сезоне НХЛ. Букмекеры сделали его первым фаворитом на «Арт Росс Трофи»
Никита Кучеров набрал 102 (38+64) очка в 59 матчах сезона НХЛ.
Нападающий «Тампы» стал первым игроком в сезоне НХЛ, которому покорилась отметка в 100 очков.
Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, опережая Нэтана Маккиннона на 6 очков. Букмекеры сделали россиянина первым фаворитом на «Арт Росс Трофи» за 1.50, хотя еще в начале февраля лидером с таким же коэффициентом был канадский форвард «Колорадо».
Приз «Арт Росс Трофи» вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.
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Кучеров первым пробил 100 очков в сезоне НХЛ. Букмекеры сделали его первым фаворитом на «Арт Росс Трофи»
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