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Кучеров первым пробил 100 очков в сезоне НХЛ. Букмекеры сделали его первым фаворитом на «Арт Росс Трофи»

Никита Кучеров набрал 102 (38+64) очка в 59 матчах сезона НХЛ.

Кучеров первым пробил 100 очков в сезоне НХЛ
© Соцсети

Нападающий «Тампы» стал первым игроком в сезоне НХЛ, которому покорилась отметка в 100 очков.

Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, опережая Нэтана Маккиннона на 6 очков. Букмекеры сделали россиянина первым фаворитом на «Арт Росс Трофи» за 1.50, хотя еще в начале февраля лидером с таким же коэффициентом был канадский форвард «Колорадо».

Приз «Арт Росс Трофи» вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.

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