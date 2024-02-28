Кучеров опережает Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Этой ночью прошли 10 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, среди которых были игры с участием «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

«Тампа» не смогла ничего противопоставить «Филадельфии Флайерз», уступив 2:6. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

«Колорадо» же, в свою очередь, уверенно разобрался с «Даллас Старз», а лидер «лавин» Натан Маккиннон отметился голом и ассистом.

Таким образом, по итогам сегодняшнего игрового дня Кучеров опережает Маккиннона на пять очков в гонке за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата. У россиянина 103 очка, у канадца — 98.