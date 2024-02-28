НХЛ лишила Овечкина голевой передачи в матче с «Детройтом»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин лишился одной из двух голевых передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в ночь на 28 февраля по московскому времени в Детройте и завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев. Изначально Овечкин был указан как один из авторов результативной передачи в эпизоде с третьей голом «столичных», автором которой стал нападающий Макс Пасиоретти. Позднее на официальном сайте НХЛ гол Пачиоретти американца стал записан без ассистентов.