Источник: у «Ак Барса» в регулярке сезона-2023/2024 не было премий

«Одна из основных причин в том, что игроки достаточно заработали по итогам прошлого сезона. Команда дошла до финала Кубка Гагарина и за каждый раунд игроки получили отдельные премии. Многие из наших источников отметили, что отсутствие премий в этом сезоне сказалось на мотивации игроков. У хоккеистов „Ак Барса“ всё-таки будет шанс получить премии за регулярный чемпионат. Для этого казанскому клубу необходимо пройти первый раунд», — сказано в материале.