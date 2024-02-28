Олимпийский чемпион назвал команду, которая сможет преподнести сюрприз в плей-офф КХЛ

«Кто может преподнести сюрприз, удивить в плей-офф? «Спартак»! С их спартаковской, лихаческой игрой они могут сюрприз преподнести (смеётся). Но опять же — при хорошем вратаре. Ну а что, они в открытый хоккей играют, приятно смотреть. Дерби с «Динамо» в регулярке? Там каждую игру берите, даже с «Динамо». Столько моментов насоздавали, всё в атаке, а результат — 2:4», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.