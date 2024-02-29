Панарин обошёл Жамнова по голам в НХЛ

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 250-м за карьеру в НХЛ. Он обошёл Алексея Жамнова (249) по голам в НХЛ среди россиян и теперь занимает чистое 13-е место. Следующей целью Панарина является Владимир Тарасенко (285).