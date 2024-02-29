Гендиректор «Барыса» о 12-м месте: «Команда будет создана по-новому. Ошибаться больше нельзя, все эти эксперименты прекращаются»
В «Барысе» рассказали о планах кардинально перестроить команду.
Клуб из Казахстана не вышел в плей-офф, набрав 50 баллов в 68 матчах и заняв 12-е место на Востоке. Меньше очков в лиге набрал только «Витязь» на Западе – 48.
«Для тренерского штаба Андрея Скабелки были созданы все условия, каждый трансфер был согласован. К сожалению, старт сезона не задался, и по итогам 15 матчей решили сменить тренерский штаб.
Пригласили тренерский штаб сборной Казахстана, который достойно выступил на чемпионате мира. Дали шанс попробовать, что-то изменить, дали шанс нашим молодым игрокам поучаствовать. Были задействованы около 22 казахстанских хоккеистов. Это тоже не дало результата.
После было принято решение поставить генерального менеджера Олега Болякина исполняющим обязанности, при нем команда встрепенулась, показывала хорошую игру. Но череда травм, к сожалению, подкосила нас.
Много дебютантов было, тот же самый Омирбеков сыграл больше игр, чем Старченко. Ребята хорошие, просто им нужно дать время. Давали всем и большинстве поиграть. Не пошло. Все-таки лидирующее положение у нас занимают иностранные игроки, которые тоже были травмированными, кто-то на долгий срок, кто-то на месяц-два с переломами», – заявил генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев.
Иващев добавил, что работа по тренерскому штабу, скорее всего, будет вестись в пользу иностранного специалиста.
«Это очень ответственная должность. Поэтому тут торопиться нельзя. Состав тоже будет меняться. На данный момент по легионерам ведутся переговоры только по Скленичке и Гранту, также нужно сохранить всех наших казахстанских хоккеистов. Остальную информацию вы узнаете чуть позже потому, что контракты до 30 апреля.
Разбираем очень точечно этот сезон, очень скрупулезно, ошибаться больше нельзя, все эти эксперименты прекращаются. Надо идти дальше и исправлять ситуацию. Команда будет создана по-новому», – сказал гендиректор.
Он также затронул вопросы формирования команды на будущий сезон.
«Мы изучаем рынок. Приоритет будем отдавать нашим местным игрокам, которые богатый опыт получили, играя в «Барысе». Когда придет новый главный тренер, будем определять и обсуждать вместе с ним те позиции, которые необходимо усилить.
Естественно, ключевые решения будет принимать главный тренер. Наша основная задача – подготовить тех кандидатов, которых хотели бы видеть в команде», – подчеркнул Иванищев.
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Гендиректор «Барыса» о 12-м месте: «Команда будет создана по-новому. Ошибаться больше нельзя, все эти эксперименты прекращаются»