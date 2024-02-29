В «Барысе» рассказали о планах кардинально перестроить команду.

«Для тренерского штаба Андрея Скабелки были созданы все условия, каждый трансфер был согласован. К сожалению, старт сезона не задался, и по итогам 15 матчей решили сменить тренерский штаб.



Пригласили тренерский штаб сборной Казахстана, который достойно выступил на чемпионате мира. Дали шанс попробовать, что-то изменить, дали шанс нашим молодым игрокам поучаствовать. Были задействованы около 22 казахстанских хоккеистов. Это тоже не дало результата.



После было принято решение поставить генерального менеджера Олега Болякина исполняющим обязанности, при нем команда встрепенулась, показывала хорошую игру. Но череда травм, к сожалению, подкосила нас.



Много дебютантов было, тот же самый Омирбеков сыграл больше игр, чем Старченко. Ребята хорошие, просто им нужно дать время. Давали всем и большинстве поиграть. Не пошло. Все-таки лидирующее положение у нас занимают иностранные игроки, которые тоже были травмированными, кто-то на долгий срок, кто-то на месяц-два с переломами», – заявил генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев.