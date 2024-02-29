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Крикунов покинет пост тренера питерского «Динамо»: «Да старый я уже, елки-палки, наработался. От московского «Динамо» буду как бы курировать, помогать»

Владимир Крикунов покинет пост главного тренера петербургского «Динамо».

Крикунов покинет пост тренера питерского «Динамо»
© Sports.ru

Команда из Санкт-Петербурга вылетела из Кубка Петрова в 1/8 финала, уступив 0-4 в серии альметьевскому «Нефтянику».

– Останетесь на следующий сезон?

– Да старый я уже, елки-палки. Я 40 лет уже главным тренером работаю. Куда, сколько можно?

Я, в принципе, от московского «Динамо» буду как бы курировать. Буду помогать, нужно решать несколько серьезных вопросов: по комплектованию, финансовому обеспечению. Надо их довести до ума, чтобы у команды и в чемпионате был хороший результат и чтобы молодые ребята, воспитанники, играли и росли.

– А был ли уже разговор с руководством питерского «Динамо» на эту тему?

– Да, мне уже предлагали остаться работать главным тренером. Но я говорю – уже наработался, – сказал 73-летний Крикунов.

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Владимир Крикунов
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