Крикунов покинет пост тренера питерского «Динамо»: «Да старый я уже, елки-палки, наработался. От московского «Динамо» буду как бы курировать, помогать»
Владимир Крикунов покинет пост главного тренера петербургского «Динамо».
Команда из Санкт-Петербурга вылетела из Кубка Петрова в 1/8 финала, уступив 0-4 в серии альметьевскому «Нефтянику».
– Останетесь на следующий сезон?
– Да старый я уже, елки-палки. Я 40 лет уже главным тренером работаю. Куда, сколько можно?
Я, в принципе, от московского «Динамо» буду как бы курировать. Буду помогать, нужно решать несколько серьезных вопросов: по комплектованию, финансовому обеспечению. Надо их довести до ума, чтобы у команды и в чемпионате был хороший результат и чтобы молодые ребята, воспитанники, играли и росли.
– А был ли уже разговор с руководством питерского «Динамо» на эту тему?
– Да, мне уже предлагали остаться работать главным тренером. Но я говорю – уже наработался, – сказал 73-летний Крикунов.
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