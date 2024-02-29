Канадский нападающий «Вашингтона» назвал движущую силу Овечкина

«Я думаю, что его движущей силой, вероятно, является голод. В каждом матче, в котором он играет, он жаждет забить, он жаждет победить, он жаждет стать величайшим игроком, который когда-либо был. Это один из тех моментов, когда ты просто наблюдаешь за ним изо дня в день и иногда тебе приходится ущипнуть себя. Это просто безумие, сколько матчей он сыграл и что он сделал», — приводит слова Уилсона The Washington Post.