"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу столичных.
В составе победившей команды голами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум. За "Филадельфию" шайбы забросили Бобби Бринк и Оуэн Типпетт, которому ассистировал российский игрок Егор Замула.
В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 56 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 27 результативных передач.
Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь стало 839 голов, отставание составляет 55 шайб.
25 февраля в матче против "Флориды Пантерз" Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку. "Вашингтон" одержал вторую победу в трех последних играх регулярного чемпионата. "Филадельфия" проиграла третий матч из последних четырех в НХЛ.