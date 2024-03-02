"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу столичных.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 56 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 27 результативных передач.

Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь стало 839 голов, отставание составляет 55 шайб.