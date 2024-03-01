Самсонов признался, что думал о возвращении в Россию

«Как удалось выбраться из такого состояния? Правило номер один – когда приходишь домой, не думай о хоккее. Я просто наслаждаюсь временем, проведённым с моим ребёнком и семьёй. У меня замечательная жена. Она делает все для нас. Я не знаю, как она это делает».