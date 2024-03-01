СКА уступил «Торпедо» в первом матче серии плей‑офф КХЛ

Хоккеисты СКА на своем льду уступили нижегородскому «Торпедо» в стартовом матче серии первого раунда плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Санкт Петербурге завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

В составе «Торпедо» по дублю оформили Сергей Гончарук и Василий Атанасов, один гол забил Владислав Фирстов. У СКА шайбы забросили Василий Глотов и Сергей Толчинский.

Второй матч серии до четырех побед команды проведут в Санкт Петербурге 3 марта.

Прямые трансляции матчей плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)