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СКА уступил «Торпедо» в первом матче серии плей‑офф КХЛ

Хоккеисты СКА на своем льду уступили нижегородскому «Торпедо» в стартовом матче серии первого раунда плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА уступил «Торпедо» в первом матче серии плей‑офф КХЛ
© Матч ТВ

Встреча в Санкт Петербурге завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

В составе «Торпедо» по дублю оформили Сергей Гончарук и Василий Атанасов, один гол забил Владислав Фирстов. У СКА шайбы забросили Василий Глотов и Сергей Толчинский.

Второй матч серии до четырех побед команды проведут в Санкт Петербурге 3 марта.

Прямые трансляции матчей плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Глотов, 10:28. Толчинский, 38:04 (бол.). — Гончарук, 6:15 (мен.), 57:45. Атанасов, 7:36, 36:27 (бол.). Фирстов, 59:50.

Хоккей
Василий Атанасов
Сергей Гончарук
Сергей Толчинский
Василий Глотов
Торпедо
СКА
Фонбет