СКА уступил «Торпедо» в первом матче серии плей‑офф КХЛ
Хоккеисты СКА на своем льду уступили нижегородскому «Торпедо» в стартовом матче серии первого раунда плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча в Санкт Петербурге завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей.
В составе «Торпедо» по дублю оформили Сергей Гончарук и Василий Атанасов, один гол забил Владислав Фирстов. У СКА шайбы забросили Василий Глотов и Сергей Толчинский.
Второй матч серии до четырех побед команды проведут в Санкт Петербурге 3 марта.
Прямые трансляции матчей плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы: Глотов, 10:28. Толчинский, 38:04 (бол.). — Гончарук, 6:15 (мен.), 57:45. Атанасов, 7:36, 36:27 (бол.). Фирстов, 59:50.