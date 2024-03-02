Овечкин забил «Филадельфии» и сократил отставание от рекорда Гретцки

Форвард забил во втором периоде. Теперь у россиянина семнадцать заброшенных шайб в сезоне. Счет в игре — 2:1 в пользу «Филадельфии».

Овечкин довел число своих голов в НХЛ до 839 и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 55 шайб. 38 летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, лидирует Гретцки (894).